Yüzlerce kişinin bir araya gelerek New York'taki belediye binası önünde yaptığı aşı karşıtı eylemlerde 1 kişi gözaltına alındı.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, ülkeler tarafından uygulanıyor.

Kimi ülkelerde zorunlu şekilde uygulanan aşılara, aşı karşıtı insanlar da tepki gösteriyor.

ABD'de son dönemlerde artan vaka oranlarına karşı, aşılama çalışmalarına hız verildi.

NEW YORK MEYDANI'NDA AŞI KARŞITI PROTESTO

Birçok eyalette aşı olmayanları teşvik etmek için ortak kullanım alanlarına aşısız girmeme zorunluluğu getirildi. Bu durum karşısında ABD'de yüzlerce kişi, New York Meydanı'na çıkarak protesto etti.

AŞI PASAPORTUNA KARŞI BİR ARAYA GELDİLER

Aşı karşıtı kişiler bir araya gelerek New York belediye binası önünde yaptığı eylemlerde, koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Eylem yapan bir kişinin, polis tarafından ters kelepçe ile yakalanarak gözaltına aldığı belirlendi.

ABD'de yüzlerce kişi, koronavirüs aşısını protesto etti VİDEO

