- Haberler
- Dünya Haberleri
- ABD'de yüzlerce kişi, koronavirüs aşısını protesto etti
ABD'de yüzlerce kişi, koronavirüs aşısını protesto etti
- AA
- 26.08.2021 - 09:11
- Güncelleme : 26.08.2021 - 09:44
Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı geliştirilen aşılar, ülkeler tarafından uygulanıyor.
Kimi ülkelerde zorunlu şekilde uygulanan aşılara, aşı karşıtı insanlar da tepki gösteriyor.
ABD'de son dönemlerde artan vaka oranlarına karşı, aşılama çalışmalarına hız verildi.
NEW YORK MEYDANI'NDA AŞI KARŞITI PROTESTO
Birçok eyalette aşı olmayanları teşvik etmek için ortak kullanım alanlarına aşısız girmeme zorunluluğu getirildi. Bu durum karşısında ABD'de yüzlerce kişi, New York Meydanı'na çıkarak protesto etti.
AŞI PASAPORTUNA KARŞI BİR ARAYA GELDİLER
Aşı karşıtı kişiler bir araya gelerek New York belediye binası önünde yaptığı eylemlerde, koronavirüs ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Eylem yapan bir kişinin, polis tarafından ters kelepçe ile yakalanarak gözaltına aldığı belirlendi.
ABD'de yüzlerce kişi, koronavirüs aşısını protesto etti VİDEO