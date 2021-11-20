Araçtan saçılan paralar, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. İki kişi, yerdeki paraları aldığı gerekçesiyle yakalandı.

ABD'de yola dökülen paralar ülkenin gündemine oturdu.

Bir zırhlı aracın kapısı, Kalirforniya yolunda seyir halindeyken açılınca içerideki paralar etrafa saçıldı.

YERDEKİ PARALARI TOPLADILAR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, araçlarını durduran bazı sürücüler, yerdeki banknotları toplamaya başladı.

Kaliforniya Otoyol Devriyesi, sürücülerin yerdeki paraları almak için arabalarından inerek trafiği durdurduğunu belirtti.

İKİ KİŞİ YAKALANDI

Bir çift, paraların bir kısmını aldığı şüphesiyle yakalandı. Kameraya yansıyan anlarda, paraları toplayanların çığlık attığı görülüyor.

ABD'de zırhlı aracın kapısı açılınca paralar etrafa saçıldı ViDEO

"GÖRDÜĞÜM EN ÇILGINCA ŞEY"

Görüntüleri paylaşan Demi Bagby adlı sosyal medya kullanıcısı, "Bu gördüğüm en çılgınca şey. San Diego kapandı, kelimenin tam anlamıyla kapandı." ifadelerini kullandı.

New York Post'un haberine göre, zırhlı aracın sürücüsü, paraları geri almaya çalışsa da başarılı olamadı ve toplayanları kaydetmeye başladı.

PARAYI ALANLARA ÇAĞRI: GERİ GETİRİN

Daha sonra Kaliforniya Otoyol Devriyesi memurları sürücüleri bölgeden uzak tutmak ve paraların toplanmasını engellemek için olay yerine geldi.

Bir miktar paranın polisler tarafından alınarak poşete konulduğu görüldü.

Güvenlik güçleri, parayı alanlara iade çağrısı yaparken, tam olarak ne kadar paranın eksik olduğu bilinmiyor.

"PARA SİZİN DEĞİL"

"Otoyolda bulduğunuz para sizin paranız değil. Federal Mevduat Sigorta Kurumu'na (FDIC), zırhlı kamyona ve bankaya aittir. İade edilmesi gerekiyor." açıklaması yapıldı.

Yetkililer, söz konusu aracın kapısının nasıl açıldığını incelemek üzere çalışma başlattı.