Pensilvanya eyaletindeki AVM'de bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Gerçekleşen olay sonrası 4 kişi yaralanırken, olayla ilgili de soruşturma açıldı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde korkunç dolu anlar yaşandı.

Eyalette yer alan Lancaster’daki Park City Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edilirken, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Polis, AVM’yi güvenlik kordonuna alırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Görgü tanıkları, silahlı saldırının AVM’nin yemek katında yaşandığını belirtirken, polisin AVM içerisinde arama yaptığını aktardı.

AVM içinde çekilen görüntülerde ise, silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde silaha benzer bir cisim olduğu görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve AVM’nin yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

ABD'deki AVM'de silahlı saldırı meydana geldi VİDEO

