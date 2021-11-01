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ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi hayatını kaybetti

ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda en az 12 kişi silahlı saldırıların kurbanı oldu.