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- ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi hayatını kaybetti
ABD'deki Cadılar Bayramı kutlamalarında 12 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Cadılar Bayramı (Halloween) dolayısıyla düzenlenen kutlamalarda en az 12 kişi silahlı saldırıların kurbanı oldu.
- AA
- 01.11.2021 - 22:39
- Güncelleme : 01.11.2021 - 23:24
ABD'de haftas onu kutlamaların yapıldığı Cadılar Bayramı (Halloween) kanlı geçti.
California'dan Florida'ya kadar ülkenin farklı bölgelerindeki kutlamalarda düzenlenen silahlı saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.
2021'DE 599 SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ
Diğer yandan, 2021'de şimdiye kadar ülke genelinde benzeri toplam 599 silahlı saldırının gerçekleştiği, bu sayının 2020'de 611, 2019'da ise 417 olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.
New York'ta Cadılar Bayramı yürüyüşü VİDEO