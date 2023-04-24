ABD'deki Disneyland tema parkında ejderha alev aldı Disneyland eğlence parkında 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderhanın alev alması paniğe yol açtı. Benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için dünyadaki tüm Disneyland tema parklarında alevli gösteriler askıya alınmasına karar verildi.

İHA

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Disneyland tema parkında, cumartesi günü "Malefiz" isimli 13 metre yüksekliğindeki mekanik ejderha, gösteri sırasında bir anda alev aldı.

Yangın nedeniyle dumanlar, gökyüzünü kapladı.

Çevredekiler de, alevlerin hızla yayılması üzerine panikle etrafa kaçıştı.

Yangının nedeni araştırılıyor

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi alevleri söndürürken, yangında yaralanan kimse olmadı.

Bu arada Disney’den yangın ile ilgili açıklama geldi.

Açıklamada, yoğun duman sebebiyle bölgede bulunan görevlilerin ve ziyaretçilerin tahliye edildiği, yangının nedeninin araştırıldığı belirtildi.

Alevli gösteriler askıya alınacak

Açıklamada ayrıca benzer bir olayın tekrar yaşanmaması için dünyadaki tüm Disneyland tema parklarında alevli gösterilerin askıya alınacağı ifade edildi.

Florida’da 2018’de Disney World’de bir eğlence sırasında mekanik bir ejderhanın baş kısmı bir anda alev almıştı.