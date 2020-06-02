ABD'deki gösterilerde 4 polis vuruldu

Missouri'de polisler kurşunların hedefi olurken, New York'ta bir kamyon iki polise çarptı.

ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi kişinin gözaltındayken boğazına bastırılması sonucu ölmesi olaylı gösterilerin fitilini ateşledi.

Sokaklarda savaş alanını andıran manzaralar yaşanırken, Amerikan polisi de hedef oldu.

Missouri eyaletinin St. Louis kentinde düzenlenen gösterilerde 4 polis memuru vuruldu.

AMERİKAN POLİSİNE SİLAHLI SALDIRI

Mermilerin hedefi olan polisler hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

St. Louis Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, şehir merkezinde silah seslerinin devam ettiği bildirildi.

İKİ POLİSE KAMYON ÇARPTI

Öte yandan Amerikan basınında yer alan haberlere göre, New York'ta iki polis memuruna kamyon çarptığı ve olayla ilgili kamyon şoförünün gözaltına alındığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Ulusal Muhafız Birlikleri, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemi aldı.