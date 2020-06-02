Dolar
6.8076
-0.0352%
Euro
7.6102
0.5496%
Altın
1738.78
-0.0505%
Borsa
108307.31
0.9705%
G. Altın
380.519
-0.1084%
Bitcoin
68849.37
5.1651%
19ºC
İstanbul
Çok bulutlu 19 C

    ABD'deki gösterilerde 4 polis vuruldu

    Missouri'de polisler kurşunların hedefi olurken, New York'ta bir kamyon iki polise çarptı.
    • Haber Merkezi
    • 02.06.2020 - 11:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    ABD'deki gösterilerde 4 polis vuruldu

    ABD'nin Minneapolis kentinde George Floyd adlı siyahi kişinin gözaltındayken boğazına bastırılması sonucu ölmesi olaylı gösterilerin fitilini ateşledi.

    Sokaklarda savaş alanını andıran manzaralar yaşanırken, Amerikan polisi de hedef oldu.

    Missouri eyaletinin St. Louis kentinde düzenlenen gösterilerde 4 polis memuru vuruldu.

    AMERİKAN POLİSİNE SİLAHLI SALDIRI

    Mermilerin hedefi olan polisler hastaneye kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

    St. Louis Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, şehir merkezinde silah seslerinin devam ettiği bildirildi.

    İKİ POLİSE KAMYON ÇARPTI

    Öte yandan Amerikan basınında yer alan haberlere göre, New York'ta iki polis memuruna kamyon çarptığı ve olayla ilgili kamyon şoförünün gözaltına alındığı kaydedildi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamasının ardından Ulusal Muhafız Birlikleri, Beyaz Saray çevresinde güvenlik önlemi aldı.

    Görüş Bildir