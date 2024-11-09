ABD'deki ırkçı mesajlar sonrası Adalet Bakanlığı ve FBI devreye girdi

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ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), BD'nin çeşitli eyaletlerinde yetişkin ve çocuk birçok siyahi vatandaşa gönderilen ırkçı içerikli mesajların incelemeye alındığını bildirirken, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Adalet Bakanlığı'nın da toplu mesajları soruşturduğu kaydedildi.

Konuya ilişkin yetkililerden açıklama yapıldı.

MESAJLAR VATANDAŞLARA ANONİM ŞEKİLDE YOLLANDI

FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, New York, Alabama, California, Ohio, Pensilvanya, Maryland ve Tennessee gibi ülkenin birçok eyaletindeki siyahi vatandaşlara anonim şekilde yollanan bu mesajların kabul edilemez olduğunu ve FCC'nin bu durumu oldukça ciddiye aldığını bildirdi.

Ayrıca, FBI ve ABD Adalet Bakanlığı da bu toplu mesajların soruşturulduğunu duyurdu.

"ÖZEL KÖLELERİMİZ SİZİ BİR ARAÇLA ALACAKTIR"

Louisiana Başsavcısı Liz Murrill, "En yakın plantasyonda pamuk toplamak için seçildiniz." ve "Özel kölelerimiz sizi bir araçla alacaktır." gibi ifadeler içeren mesajların kaynağının gizlenmesi için VPN kullanılarak yollandığını tespit etti.

Maryland Başsavcısı Anthony Brown, bu toplu mesajların dergi üyelikleri ve kampanya bağışları gibi çeşitli veri kümelerinden yararlanılarak gönderildiğin bildirdi.

"EMNİYET GÜÇLERİYLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

TextNow adlı telefon hizmeti sağlayıcısı şirket, mesajları yollayan hesapların kapatıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

Mesajların, ABD genelinde birden fazla kullanıcı aracılığıyla gönderildiğini öğrendik ve bu saldırıyı soruşturmak için ortaklarımızla ve emniyet güçleriyle işbirliği içinde çalışıyoruz.

KİŞİSEL VERİ KOLEKSİYONLARINDAN YARARLANILDI

North Carolina Üniversitesinde yazılım ve bilgi hizmetleri alanında doktor öğretim üyesi Cori Faklaris, mesajları yollayan kişilerin muhtemelen internette nispeten ucuza satın alınabilen kişisel veri koleksiyonlarından da yararlandıklarını belirtti.

Öte yandan, Faklaris, önceki yıllarda telefonla yollanan mesajlar üzerinden artan dolandırıcılıkların ardından, ABD hükümetinin daha iyi soruşturma araçları geliştirdiğini ve "yetkililerin bu saldırının izini sürmesinin nispeten kolay olması gerektiğini" bildirdi.