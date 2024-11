ABD'deki kritik seçim yayınlarında Türkiye'nin turizm bölgelerine yer verildi

DHA

Tüm dünya, ABD'deki seçim sürecini yakından takip ederken, hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de dünyanın kaderini belirleyecek seçimlerde sona gelindi.

Oy verme işlemlerinin tamamlanması sonrası oy sayımlarına geçilirken Donald Trump'ın, Demokratların adayı seçilen Kamala Harris'e karşı kesin olmayan sonuçlara göre seçim zaferini kazandığı kaydedildi.

Seçim süreci boyunca dikkat çekici gelişmelerde yaşandı ve bunlardan birisi de ABD başkanlık seçimi sürecindeki televizyon yayınlarında Türkiye'deki turizm bölgelerinin tanıtılması oldu.

200'DEN FAZLA ÜLKEDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU

Konuya ilişkin açıklama Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 5 Kasım'da gerçekleşen ve tüm dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimi sürecinde, Türkiye'nin benzersiz turizm destinasyonlarının küresel sahnede bir kez daha gözler önüne serildiği kaydedildi.

Gün boyunca süren seçim özel yayınları sırasında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın hazırladığı tanıtım filmlerinin, CNN, BBC, Euronews, Bloomberg ve Al Jazeera gibi uluslararası haber kanallarının reklam aralarında, 200'den fazla ülkede izleyicilerle buluştuğu bildirildi.

TÜRKİYE'NİN ÖNE ÇIKAN TURİZM MERKEZLERİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ ANLATILDI

Türkiye'nin öne çıkan turizm merkezlerini ve kültürel zenginliklerini anlatan 'How to be Cool in İstanbul', 'Bodrum', 'Kapadokya', 'Deliciously Türkiye', 'Sustainability', 'Arkeoloji', 'Güney Doğu' ve 'Turkish Riviera' konulu filmlerin hem ülkenin güzelliklerini hem de sürdürülebilirlik, tarih ve mutfak kültürü gibi alanlardaki güçlü yönlerini küresel izleyiciye sunduğu açıklandı.

BAKANLIKTAN, 'ÖNEMLİ BİR BAŞARI' DEĞERLENDİRMESİ

Açıklamada, bu stratejik tanıtım atağının daha önce de büyük ilgi gördüğü vurgulanarak, şu değerlendirmelerde bulunuldu: