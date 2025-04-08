Kiradan gelir elde eden gayrimenkul sahipleri için beyanname verme süresi doldu

Haber Merkezi

Gelir vergisi mükelleflerinin 2024 yılına ilişkin beyannamelerini verme süresi Ramazan Bayramı dolayısıyla gelen talepler üzerine 2 Nisan'dan 7 Nisan'a uzatılmıştı.

Konuttan 2024'te yıllık en az 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin lira kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek.

İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.

SÜRE SONA ERDİ

2024 takvim yılında elde edilen kazançlara ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek.

Birinci taksiti ödeme süresi 7 Nisan'da sona erdi.

İkinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.

ÖDEMEYENE CEZA KESİLECEK

Elektronik ortamda verilmesi gereken beyannameyi kanuni süresinde vermeyen mükelleflere özel usulsüzlük cezası kesilecek.

Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda vergi için ayrıca vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi uygulanacak.