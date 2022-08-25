ABD’deki okul saldırısı sonrası polis şefi görevden alındı

Teksas’ta 19 çocuğun ve 2 öğretmenin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından okulların güvenliğinden sorumlu polis şefinin görevine son verildi.

ABD’nin Teksas eyaletinin Uvalde kentindeki 8 okuldan sorumlu yönetim kurulu, dün toplantı yaptı.

Toplantı sonrasında okulların güvenliğinden sorumlu polis şefi Pete Arredondo’nun, 24 Mayıs’taki silahlı saldırıya ‘tereddüt içinde ve beceriksizce müdahale ettiği’ gerekçesiyle görevine son verildiği açıklandı.

Arredondo, güvenlik nedeniyle toplantıya katılmazken; avukatı vasıtasıyla 17 sayfalık bir açıklama gönderdi.

‘Fırsat verilmedi’

Polis şefi açıklamasında, işten atılırsa bu durumun itibarını, onurunu veya dürüstlüğünü zedeleyeceğini ifade ederek kendisine çoğu zaman kamuoyu önünde açıklama yapmak için fırsat verilmediğini ileri sürdü.

Arredondo, daha önce soruşturma komitesine ifade vererek olay sırasında kilitli kapı için anahtar beklediğini ve kendini yetkili komutan olarak görmediğini belirtmişti.

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Anahtarın gelmesini bekledi

Pete Arredondo, silahlı saldırı sırasında ailelerin taleplerine ve sınıfta bulunan çocukların telefonla defalarca yardım istemesine rağmen olaya müdahale etmek için 77 dakika beklediği için ağır eleştiriler almıştı.

Olay sırasında kilitli kapıyı kırmadığı, bir düzine anahtarı tek tek deneyerek kapıyı açmaya çalıştığı belirtilen Arredondo, ayrıca telsizi yanında olmadığı için de tepki almıştı.

İki sınıftaki öğrenciler ve 2 öğretmen öldürülmüştü

24 Mayıs tarihinde Uvalde'deki 8 okulluk yerleşkenin içinde bulunan Robb İlkokulu'na giren 18 yaşındaki saldırgan, iki sınıftaki 19 çocuğu ve 2 öğretmeni silahla ateş açarak öldürmüştü.

ABD'de okula silahlı saldırı: 77 dakika boyunca müdahale edilmedi

