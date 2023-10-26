ABD'deki silahlı saldırıyı düzenleyen zanlı, silah eğitmeni eski asker çıktı Maine eyaletinde düzenlenen ve 18 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan silahlı saldırıdan sorumlu tutulan Robert Card'ın lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu açıklandı.

AA & Ensonhaber

ABD, bir kez daha onlarca kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı şoku ile saldırdı.



Maine Valisi Janet Mills, düzenlediği basın toplantısında, hala arandığını belirttiği zanlının Lewiston kentinde gerçekleştirdiği silahlı saldırılarda, dün gece 22 olarak bildirilen hayatını kaybedenlerin sayısını 18 olarak güncelledi.

ABD ordusundan birçok ödülü var

Maine eyaleti ordu kayıtlarında 40 yaşındaki Robert Card'ın 2002 yılında "ABD Ordusunda eğitim aldığı ancak herhangi bir savaşta görevlendirilmediği" bilgilerine yer verilirken, ayrıca askerdeyken Ordu Başarı Madalyası, İnsani Hizmet Madalyası, Ulusal Savunma Hizmet Madalyası ve Ordu Hizmet Şeridi gibi ödüller aldığı belirtildi.

Lisanslı ateşli silah eğitmeni

Maine Bilgi ve Analiz Merkezi tarafından yayımlanan bir bültende de Card'ın "lisanslı bir ateşli silah eğitmeni olduğu ve orduda petrol tedarik uzmanı olarak çalıştığı" bilgisi paylaşıldı.

"Zihinsel sağlık sorunları var" dendi

Maine Üniversitesinde 2001-2004 arasında mühendislik okuyan Card'ın silah konusundaki profesyonelliğine işaret edilen Amerikan medyasında, zanlının "Maine'deki Ulusal Muhafız Üssü'ne ateş açma tehdidinde bulunan zihinsel sağlık sorunu olan biri" olduğu kaydedildi.

Biden, bayrakların yarıya indirilmesini istedi

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden, "25 Ekim 2023'te Lewiston, Maine'de gerçekleştirilen anlamsız şiddet eylemlerinin kurbanlarına saygı göstergesi" olarak bayrakların yarıya indirilmesini emretti.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ise Maine'deki toplu silahlı saldırı haberi için "yürek burkan" ifadesini kullanırken, herhangi bir kongre hareketi önerisinde bulunmadı.

Maine polisi dün gece, Leviston kentinde kimliği belirlenemeyen zanlının, 3 ayrı bölgede insanların üzerine ateş açması sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiğini, 60'a yakın kişin de yaralandığını duyurmuştu.