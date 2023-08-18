ABD'deki yolcu uçağında korku dolu anlar! Havalandıktan sonra alev aldı Meksika'ya ilerleyen yolcu uçağının kalkıştan kısa süre sonra sağ motoru yanmaya başladı. Pilot arıza nedeniyle geri dönüş kararı alırken, yaşanan anlar kameraya yansıdı.

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İHA

ABD'den havalanan uçakta dehşet anları yaşandı.

Houston şehrinden Meksika'nın Cancun şehrine gitmek üzere havalanan Southwest Havayolları'na ait bir yolcu uçağının motoru, kalkıştan kısa süre sonra alev aldı.

O anlar bir yolcunun cep telefonuna kamerasına yansıdı.

Uçak hizmet dışı bırakıldı

Yaşanan arıza nedeniyle pilot, geri dönüş kararı aldı.

Güvenli bir şekilde William P. Hobby Havalimanı'na inen uçak, hizmet dışı bırakıldı.

Yolcular farklı bir uçakla devam etti

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, “Farklı bir uçak Cancun uçuşuna devam etti. Yolcularımıza sabrı ve desteği için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.