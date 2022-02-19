Erkekler kategorisinde yarıştığında 462'inci olan Will Thomas, cinsiyet değiştirerek kadın olduktan sonra kadınlar kategorisinde 1'inci olunca tartışmalara neden oldu.

ABD'de düzenlenen kadın yüzme ve dalış yarışları, tartışmalara neden olan bir sonla bitti.

Yüzme yarışlarına Pennsylvania Üniversitesi’nden transeksüel bir kadın olan Lia Thomas da katıldı.

Ivy League Şampiyonası'nda 500 yard serbest stil finallerinde birinci olan Lia Thomas'ın fizyolojik olarak farklı olması, yarışın adil olmadığına dair tartışmaları ortaya çıkardı.

KENDİ KATEGORİSİNDE 462'NCİYDİ KADINLARDA BİRİNCİ OLDU

Daha önce erkekler kategorisinde yarıştığı 500 metre serbest yüzme yarışmasında 462'inci olan Cambridge'li yüzücü Will Thomas'ın cinsiyet değiştirme ameliyatı olmasının ardından, adını Lia Thomas olarak değiştirdi.

Bu kez Lia Thomas olarak katıldığı yarışlarda, 500 metre serbest yüzmede kadın olarak birinci olması cinsiyet eşitliği tartışmalarını tetikledi.

ABD'deki yüzme yarışında trans kadının 1'inci olmasına tepki VİDEO



"FİZİKSEL OLARAK ONA YETİŞEBİLMENİN HİÇBİR YOLU YOK"

Lia’nın katıldığı turnuvadaki yarışmacılardan biri basına yaptığı açıklamada Thomas’a karşı yarışmanın “korkutucu” olduğunu ve “fiziksel olarak onu yarışta yenebilmemin, hatta ona yetişebilmemin hiçbir yolunun olmadığını bildiğini” söyledi.

"HAKSIZ BİR AVANTAJA SAHİP"

Tartışmanın ardından başlayan sosyal medya kampanyasında ‘Lia’nın biyolojik olarak kadınlar kategorisinde haksız bir avantaja sahip olduğu ve erkek olarak 462. olduğu yarışta kadın olarak 1. olmasının bunu kanıtladığı’ ifade edildi.