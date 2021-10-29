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    ABD'den Afganistan'a 144 milyon dolar yardım

    Dışişleri Bakanı Blinken, yardıma ilişkin açıklamada bulundu. Blinken, insani yardım için "Taliban'ın değil, Afgan halkının yararına olacak" dedi.
    • AA
    • 29.10.2021 - 12:07
    • Güncelleme : 29.10.2021 - 12:19
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    ABD'den Afganistan'a 144 milyon dolar yardım

    ABD, Afganistan'a ek yardım gönderme kararı aldı.

    Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ülkede süren insani krizden etkilenenlere yaklaşık 144 milyon ek insani yardım yapacaklarını belirtti.

    "AFGANİSTAN HALKININ YARARINA OLACAK"

    Blinken, böylelikle ABD'nin bu yıl ülkede ve bölgedeki Afgan mülteciler için yaptığı toplam yardımın yaklaşık 474 milyon dolar olacağını kaydetti.

    Yaptığı yazılı açıklamada Blinken, "Net olması için söylüyorum, bu insani yardım Afganistan halkının yararına olacak, taahhütlerinden sorumlu tutmayı sürdüreceğimiz Taliban'ın değil." ifadesini kullandı.

    YARDIM NASIL GÖNDERİLECEK

    Blinken, söz konusu ek yardımın kapsamlı güvenlik incelemesi ve gözlemin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kuruluşlarının yanı sıra diğer uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütlerine doğrudan yapılacağına dikkati çekti.

    ABD den Afganistan a 144 milyon dolar yardım #1

    18 MİLYONDAN FAZLA SAVUNMASIZ AFGAN

    Yardımın, komşu ülkelerdeki Afgan mülteciler de dahil bölgede ihtiyaç sahibi 18 milyondan fazla savunmasız Afgan'dan bazılarına doğrudan destek sağlayacağını kaydeden Blinken, yardımla ortaklarının koruma, gıda güvenliği desteği, sağlık hizmetleri, kış şartlarına hazırlık yardımı, acil gıda yardımı sağlayabileceğine işaret etti.

    Blinken, Afganistan'a komşu olan ve Afgan mültecilere ev sahipliği yapan ülkelere de "Uluslararası korunma talep eden Afganlara sınırlarınızı açık tutmayı sürdürün." çağrısı yaptı.

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