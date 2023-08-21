ABD'den Belarus'ta yaşayan vatandaşlarına uyarı: Ülkeyi derhal terk edin ABD’nin Minsk Büyükelçiliği, Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapattığını bildirerek "Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli" açıklamasında bulundu.

AA & Ensonhaber

ABD'den vatandaşlarına seyahat çağrısı geldi..

Litvanya’nın Belarus’la bazı sınır kapılarını kapattığı vurgulanan açıklamada Belarus'ta yaşayan ABD vatandaşlarının ülkeyi hemen terk etmeleri istendi.

"Belarus'taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli"

Ayrıca Belarus'a da seyahat edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Polonya, Litvanya ve Letonya hükümetleri, Belarus’la daha fazla sınır kapısının kapatılmasının mümkün olduğunu belirttiler. Belarus’taki ABD vatandaşları ülkeyi derhal terk etmeli.

Rusya ve Ukrayna'ya yönelik uyarı da yer aldı

ABD vatandaşlarına Belarus’a seyahat gerçekleştirmemeleri uyarısında da bulunulan açıklamada, ABD'nin Minsk Büyükelçiliğinin ülkedeki ABD vatandaşlarına sağlayabileceği yardımın da sınırlı düzeyde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ABD vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna’ya yönelik seyahat gerçekleştirilmemesi uyarısı da yer aldı.