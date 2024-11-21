ABD'den BMGK'da Gazze tasarısına dördüncü kez veto

DHA

Gazze'de İsrail soykırımı 1 yıldan fazla bir süredir devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acil ateşkes, esirlerin bırakılması ve açlıktan ölümlerin engellenmesi talep edilen karar tasarısı, ABD tarafından 4. kez veto edildi.

ABD VETO ETTİ

15 üyeli BMGK'da, 10 seçilmiş üye olan Cezayir, Ekvador, Guyana, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından sunulan karar tasarısı oylamaya sunuldu. ABD, karar tasarısını veto etti. Diğer 14 üye, tasarı için ‘evet’ oyu kullandı.