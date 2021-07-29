ABD'den Çin'in Afganistan'a müdahil olmasına yeşil ışık

Washington, Taliban ile Pekin yönetimi arasında gerçekleşen temasların ardından açıklama yaptı.

ABD ve NATO birliklerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin ardından gözler bu ülkenin güvenliğinin ne şekilde sağlanacağına çevrildi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Çin'in Afganistan'a olası ilgisini yorumlarken, bu duruma olumlu yaklaştıklarını belirtti.

"ÇİN'İN AFGANİSTAN'DA OLMASI OLUMLU"

Blinken, Çin'in Afganistan'a müdahil olması durumunu "olumlu bir şey" şeklinde nitelendirdi. Bu düşüncenin Çin'in "çatışmanın barışçıl bir şekilde çözülmesine, temsili ve kapsayıcı bir hükümete doğru bakması" durumunda olduğunu söyledi.

ABD'li bakan, "Ülkenin Taliban tarafından ele geçirilmesinde kimsenin çıkarı yok." diye konuştu.

ÇİN: TALİBAN'IN ROLÜ ÖNEMLİ

Anthony Blinken, Taliban'ın barışçıl bir şekilde müzakere masasında olması gerektiğini kaydetti.

Blinken'ın açıklamaları, Taliban temsilcilerinin Çin'i ziyaret etmesinin ardından geldi. Çin'in Tiencin kentinde Taliban yetkilileri ile bir araya gelen Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, "Afganistan'ı Afganlar yönetmeli" ilkesini vurgulamıştı.

Çin, Taliban'ın ayrıca barış sürecinde ve Afganistan'ın yeniden inşasında önemli bir rol oynadığını düşünüyor.