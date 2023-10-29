ABD'den Cumhuriyet'in 100. yılı için tebrik mesajı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı vesilesiyle yayınladığı mesajında "Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük" dedi.

AA & Ensonhaber

Türkiye Cumhuriyeti 100 yaşında...

Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle tüm yurtta etkinlikler devam ederken, dünya liderlerinden de tebrik mesajları geliyor.

ABD'den de bir tebrik mesajı geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, ABD halkı adına Türkiye halkını en içten tebriklerimi sunuyorum” dedi.

"Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini gördük"

Blinken, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük.



NATO ittifakımız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir ve biz Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için dayanışma içerisindeyiz.

"Bir diğer yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz"

Gelişen ticaret ve yatırım bağlarının her iki ülkede de istihdam ve ekonomik anlamda fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken Blinken, her iki ülkeye seyahat eden öğrenci ve profesyoneller ile turistlerin sayısı artmaya devam ettiğini belirterek, bunun ABD-Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını aktardı.

Blinken, “Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir diğer yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.