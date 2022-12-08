ABD'den F-16 yorumu: Türkiye, önemli müttefik

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, Türkiye'ye tehditlerle başa çıkması için ihtiyaç duyduğu teçhizatları tedarik etmek istediklerini söyledi. Price, terör saldırılarına işaret etti.

ABD, Türkiye'ye F-16 satışına kısıtlayıcı koşullar getiren maddeleri savunma bütçesinin nihai metninden çıkardı.

Washington tarafından atılan bu adım, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın gündemindeydi.

Basın toplantısı düzenleyen Price'a, söz konusu kısıtlamaların 2023 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'ndan kaldırılması soruldu.

"Türkiye önemli bir NATO müttefiki"

Türkiye'ye yönelik terör saldırılarına değinen Price, ABD'nin, önemli NATO müttefikinin savunma ihtiyaçlarını karşılamaya istekli olduğunu söyledi.

"Elbette Türkiye önemli bir NATO müttefiki, önemli bir güvenlik ortağıdır." diyen Price, soruya şu yanıtı verdi:

"Hiç kimse Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmadı"

"Savunma kapasitelerimizin entegre edilmesi ve Türkiye'nin karşı karşıya olduğu zorlu tehditlerle başa çıkmak için ihtiyaç duyduğu şeyleri sağlamak istiyoruz.

Hiçbir NATO müttefiki, kendi topraklarında bizim Türk müttefiklerimizden daha fazla terör saldırısına maruz kalmamıştır. Dolayısıyla güvenlik alanındaki işbirliğimiz bizim için büyük önem taşıyor."

Price: Erdoğan ve Biden konuyu ele aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, yazın Madrid'de NATO Zirvesi'nde bir araya geldiklerinde bu konuyu ele aldıklarını belirten Price, daha alt seviyelerde de görüşmelerin olduğunu ve ABD Dışişleri'nin Kongre ile bu konuyu konuştuğunu kaydetti.

Menendez'in açıklaması soruldu

Yunan medyasında bir gazetecinin Rum ve Ermeni lobilerine yakınlığıyla bilinen New Jersey Senatörü Bob Menendez'in Türkiye'ye F-16 satışlarını engelleyeceğine ilişkin açıklamasını sorması üzerine Price, Türkiye'nin önemli bir NATO ortağı durumunda bulunduğunu ve NATO içerisinde en fazla tehditle karşı karşıya kalan ülke olduğunu söyledi.

AA'nın aktardığına göre, Price, "Elbette Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olarak rolünü sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu savunma yeteneklerine sahip olmasını sağlamaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Amerikalı sözcüye Yunan gazetecinin sorusu

Yunan gazetecinin "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Yunanistan'a saldıracaklarını söyledi. Buna izin verecek misiniz?" şeklindeki iddiasına karşılık ise Price, "NATO müttefiklerimiz arasındaki herhangi bir anlaşmazlığın diplomatik olarak çözülmesini istiyoruz. Yunanistan önemli bir müttefiktir. Türkiye önemli bir müttefiktir." yanıtını verdi.