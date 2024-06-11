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ABD'den Filistin'e 404 milyon dolarlık insani yardım

ABD'den Filistin'e 404 milyon dolarlık insani yardım ABD, Gazze, işgal altındaki Batı Şeria ve diğer bölgelerdeki Filistinli siviller için 404 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.