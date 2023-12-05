ABD'den Filistinli sivillerin öldürülmesi hakkında ikiyüzlü açıklama İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda sivillerin bölgeden ayrılabilmesi için yeteri kadar zaman vermesi gerektiğini belirten Beyaz Saray'ın İsrail güçlerinin bugüne kadar sivilleri hedef alan saldırılara ise ses çıkarmadı.

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Gazze Şeridi'nde devam eden İsrail'in operasyonlarını ve insani durumu değerlendiren Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli yetkililerle Hamas'ın hedef alınması ancak sivillerin korunması konusunda ne şekilde hareket ettiklerini günlük olarak konuştuklarını belirtti.

Gazze'nin kuzeyinde gerçekleşen İsrail'in saldırılarından çıkarılacak bir ders olduğunu kaydederek kara operasyonunda sivillerin güvenliğinin sağlanmasının öncelikleri olduğunu dile getiren Sulivan, "İsrail'in insanların gitmesini söylediği ve buralarda sivillerin güvenlik ve emniyetinin sağlanmış olacağı bölgelerle ilgili beklentilerimizi dile getirdik" yorumunu yaptı.

"İsrail hükümeti ile sürekli görüşüyoruz"

Sullivan, İsrail hükümeti ile düzenli temaslarına karşın İsrail ordusunun bugüne kadarki saldırılarında binlerce sivil can kaybının nasıl yaşandığı konusunda ise İsrailli yetkililerle sürekli görüştüklerini söyledi.

ABD'nin İsrail'e tedarik ettiği lazer güdümlü füzelerin çok sayıda Filistinlinin ölümüne neden olduğuna yönelik soruya ise Sullivan, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) hangi Amerikan silahlarının ne şekilde kullanıldığını yakından takip ettiğini söylemekle yetindi.