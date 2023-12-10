ABD'den gelen Yahudi siviller, Gazze'ye atılan obüs mermilerine notlar yazıyor İsrail'in Nahal Oz kasabası yakınlarında konuşlanan askeri birlikleri ziyaret eden ABD'li Yahudi siviller, Gazze'yi vuran obüslerin mermilerine notlar yazarak İsrail'e destek veriyor.

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AA & Ensonhaber

Nahal Oz kasabası yakınlarında, İsrail obüslerinin konuşlandığı bir noktadan Gazze'ye düzenlenen saldırıları ve çevredeki askeri hareketliliği Anadolu Ajansı ekipleri tarafından görüntüledi.

Yaklaşık on obüsün sıralandığı bu noktadan aralıklarla Gazze'ye yapılan atışlar net bir şekilde kaydedildi.

ABD'den gelen Yahudiler, obüs mermilerine notlar yazdı

Gözlemler sırasında, sivil kıyafetli bir grup insanın obüs mermilerinin üzerine çeşitli yazılar yazdığı fark edildi.

AA muhabiri ile konuşan, ismini açıklamak istemeyen bir kişi, ABD'den İsrail'i ziyarete gelen bir Yahudi olduğunu belirtti ve mermilerden birine ABD'deki memleketinin adını yazdığını dile getirdi.

Aynı kişi, gruptaki diğer arkadaşlarının bazılarının mermilere "saygılarımızla" ifadesi eklediğini, bazılarının ise kendi ABD'deki memleketlerinin isimlerini yazdığını açıkladı.

Gazze’den dumanlar yükseliyor

Öte yandan İsrail ordusunun sınırın farklı noktalarından apaçi helikopterleri ve savaş uçaklarıyla Gazze Şeridi'ni vurmaya devam ettiği görüldü.

Gazze’nin Şucaiye ve Cibaliye bölgelerinden dumanlar yükseldi.

İsrail askerlerinin de Gazze sınırı boyunca zırhlı araçlarla ve ciplerle hareket halinde olduğu gözlemlendi.

Bazı noktalarda askerlerin gözetleme İHA’ları uçurduğu da görüldü.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası yaşananlar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail’e 7 Ekim’de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail’in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 98 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım’da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 275 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 98 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.