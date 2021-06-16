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    ABD’den gönderildiğine ilişkin bir notun olduğu plastik şişe Atlas Okyanusu'nu geçti

    Portekiz'e bağlı Azor Adaları'nda bulunan ve içindeki nota göre ABD'den gönderildiği düşünülen şişenin, Atlas Okyanusu'nu geçtiği tahmin ediliyor.
    • AA
    • 16.06.2021 - 23:49
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    ABD’den gönderildiğine ilişkin bir notun olduğu plastik şişe Atlas Okyanusu'nu geçti

    Portekizli Christian Santos (17), 2018'de Azor Adaları açıklarında balık tutarken içinde not olan plastik bir şişe buldu.

    Şişenin içinde “Bugün Şükran günü. 13 yaşındayım ve Rhode Island’daki ailemi ziyaret ediyorum. Vermont’tanım.” yazılı bir not ve e-posta adresi yer alıyordu.

    NOTTAKİ E-POSTA ADRESİNE MAİL GÖNDERDİ

    İçinde not bulunan şişenin, ABD’nin Atlas Okyanusu’na kıyısı olan Rhode Island eyaletinden bırakıldığı ve okyanusu geçerek Portekiz’e bağlı Azor Adaları’na ulaştığı tahmin ediliyor.

    Şişeyi bulan gencin annesi Molly Santos notta yazılı e-posta adresine mail attıklarını ancak henüz bir yanıt alamadıklarını belirtti.

    ABD’den gönderildiğine ilişkin bir notun olduğu plastik şişe Atlas Okyanusu nu geçti #1

    ŞİŞENİN, OKYANUSU GEÇTİĞİNİ HABER VERMEK İSTİYORLAR

    Göndericiyi bulma umuduyla sosyal paylaşım ağı Facebook üzerinden notun fotoğrafını yayınlayan Santos ailesi, not sahibine şişenin okyanusu geçtiğini haber vermek istiyor.

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