ABD'den gönüllü ayrılacak kaçak göçmenlere Noel teşviki

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), X sosyal medya platformundaki resmi hesabında Noel için yaptığı paylaşım ve ülkeden gönüllü şekilde ayrılacak kaçak göçmenler hakkında yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

NOEL BABA KAÇAKLARI SINIR DIŞI ETTİ

Yapay zekayla hazırlanan videoda, Noel Baba'nın ICE üniforması giyerek, düzensiz göçmenleri yakaladığı ve sınır dışı ettiği tasvir edildi.

GÖNÜLLÜ ŞEKİLDE AYRILAN GÖÇMENLERE 3 BİN DOLAR TEŞVİK

Videoya ilişkin yapılan açıklamada da yıl sonuna kadar ülkeden "gönüllü ayrılacak" düzensiz göçmenlere verilen teşvikin 3 bin dolara çıkarıldığı belirtildi.

Paylaşımda "CBP uygulamasıyla bugün kendinizi sınır dışı edin, 3 bin dolar kazanın ve Noel'de sevdiklerinizle harcayın." ifadelerine yer verildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerin "CBP Home" adlı uygulama aracılığıyla ülkeyi gönüllü şekilde terk etmeleri için bin dolarlık teşvik sağlıyor.

ICE OPERASYONLARI

ICE, Trump'ın ikinci döneminin ilk 9 ayında, Chicago, Los Angeles ve Charlotte, North Carolina dahil pek çok şehirde düzenlediği göçmenlik operasyonları kapsamında yaklaşık 220 bin kişiyi gözaltına alırken, bunların yaklaşık 75 bininin sabıka kaydı bulunmuyor.