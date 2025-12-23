Yisrael Katz, "Gazze'nin kuzeyine yerleşecekleri" iddiasından geri adım attı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uluslararası kamuoyu İsrail'in Hamas ile ateşkesini onurlandırmasını beklerken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın Gazze'den çekilmeyeceklerine yönelik sözleri tepki görmüştü.

Gelen tepki ve eleştirilerin ardından Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

"ANLAŞILDIĞI GİBİ DEĞİL"

İsrail Savunma Bakanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada, Katz'ın ifadelerinin "anlaşıldığı gibi olmadığı" iddia edilse de güvenlik nedeniyle bölgeden çekilmeyecekleri söylemi teyit edildi.

Gazze'de varılan anlaşmaya göre İsrail'in ikinci aşamanın sonunda bölgeden tamamen çekilmesi gerekmesine rağmen Savunma Bakanı'nın, Gazze Şeridi'nin kuzeyine atıf yaptığı açıklamasının yalnızca güvenlikle alakalı olduğu belirtilerek burada bir karakol kurulacağı iddiası yenilendi.

Katz'ın, sınır korumanın temel ilkesini vurguladığı ileri sürüldü.

YERLEŞİM İDDİASINDAN GERİ ADIM

Açıklamada, "Hükümetin Gazze Şeridi'nde bir yerleşim yeri kurma niyeti yoktur." denilerek bölgede Filistinlilerin topraklarını gasbederek yeni yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulacağı iddiasından ise geri adım atıldı.

İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze Şeridi'nin "tamamından çekilmeyeceklerini ve Gazze'nin kuzeyine uygun zamanda yeniden yerleşeceklerini" söylemişti.