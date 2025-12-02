ABD'den Irak'a uyarı: İsrail size de saldırabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın, Iraklı yetkililere İsrail’in Hizbullah’a yönelik operasyonlarına karışmamaları yönünde güçlü uyarılarda bulunduğu öne sürüldü.

BARRACK: İSRAİL SALDIRILARIYLA KARŞI KARŞIYA KALABİLİRSİNİZ

Suudi Arabistan merkezli Al Hadath kanalının aktardığı habere göre; Barrack, Irak topraklarındaki İran destekli milislerin çatışmaya dahil olması halinde ülkenin İsrail saldırılarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

İSRAİL’İN LÜBNAN OPERASYONLARI SÜRECEK

Ayrıca haberde, Barrack'ın Iraklı yetkililere İsrail’in Lübnan'daki saldırılarının Hizbullah tamamen silahsızlandırılana kadar devam edeceğini açıkça ifade ettiği bildirildi.

Al Hadath'da yer alan bu haberin, yaklaşık bir ay önce İsrail'in Kuzey Komutanlığı'ndan gelen ve Irak'tan artan tehditlere dikkat çeken raporların ardından yayınlanması dikkat çekti.