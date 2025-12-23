ABD'den İspanya'ya askeri ekipman satışına onay

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Savaş Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan İspanya'ya olası askeri satışlara ilişkin açıklama yapıldı.

İspanya'ya tahmini maliyeti 200 milyon dolar olmak üzere F-404 motor fanlarının ve ilgili ekipmanların olası satışı onaylandı.

"İSPANYA'NIN KABİLİYETLERİNİ GELİŞTİRECEK"

Açıklamada, "Olası satış, İspanya'nın mevcut ve gelecekteki tehditlerle başa çıkma kabiliyetini geliştirecek ve ABD ve diğer müttefik kuvvetlerle birlikte çalışabilirliğini artıracak" ifadesi kullanıldı.