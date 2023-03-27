ABD'den İsrail’deki protestoların fonlandığı iddiasına yalanlama İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, İsrail'deki protestolarının ABD tarafından fonlandığını öne sürmüştü. ABD'den bu iddiaya yalanlama geldi.

AA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, ülkede devam eden protestolara yönelik sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu ve ABD'yi suçladı.

Breibart haber sitesinin Nitelikli Yönetim Hareketi'nin (Movement of Quality Government) ABD'den aldığı fona değinen haberini alıntılayan Yair Netanyahu, "İsrail'deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu'yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak" ifadelerini kullandı.

Söz konusu hareketin İsrail'deki kitlesel protestolara destek verdiği biliniyor.

ABD'den yanıt geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu’nun İsrail'deki protestolarının ABD tarafından fonlandığı iddiasını reddetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında İsrail liderinin oğlu Yair Netanyahu'nun açıklamasına yanıt verdi.

Patel, "Bu suçlamalar tamamen ve açık bir şekilde yanlış. Nitelikli Yönetim Hareketi bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur ve önceki yönetim tarafından başlatılan bir program kapsamında Dışişleri Bakanlığı'ndan oldukça mütevazi bir fon almıştır ve en son aldığı fon İsrail seçimlerinden çok önce Eylül 2020'de verilmiş. Bu yardım Kudüs'teki okulların eğitim programlarına destek vermek üzere sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Sözcü Patel, diğer taraftan İsrail'de ülke çapında kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesinin ertelenmesini 'memnuniyetle' karşıladıklarını belirterek, "Uzlaşı için ek zaman ve alan yaratma fırsatı sunan bu kararı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.