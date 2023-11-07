ABD'den İsrail'e nükleer tehdit uyarısı: Kabul edilemez İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu'nun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik nükleer bomba tehdidine yönelik ABD'den, "Kabul edilemez" açıklaması geldi.

AA & Ensonhaber

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, tarafların nefret dolu söylemlerden kaçınmasının önemine değinerek İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyah'nun Gazze Şeridi'ne nükleer bomba atılmasının olasılıklardan biri olduğuna yönelik açıklamasının 'tamamen kabul edilemez' olduğunu söyledi.

Basın toplantısında ülkesinin İsrail'e yaptığı çağrıların İsrail'i uluslararası hukuka uygun davranmaya zorlamada yetersiz kaldığını düşünüp düşünmediğine' yönelik soruyu da cevaplayan Patel, İsrailli ortaklarıyla yaptıkları görüşmelerde sivillerin korunması ve Hamas ile siviller arasında ayrım yapılması gerektiği konusunda son derece net olduklarını ifade etti.

Devam eden diplomatik görüşmelerin ayrıntılarına girmeyeceğini dile getiren Patel, konuyu gündeme getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

ABD'nin İsrail'in eylemlerini desteklediği veya endişe duyup duymadığı konusundaki soruya ise Patel, "İsrail'in kendini savunma ve güvenliğini koruma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. 7 Ekim'de yaşananların dünyadaki hiçbir ülke tarafından kabul edilebilecek bir şey olmadığına inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Eliyahu'nun Gazze'ye nükleer bomba olasılığı açıklaması

İsrailli aşırı sağcı Miras Bakanı Amihai Eliyahu, katıldığı bir radyo programında nükleer bomba kullanmanın Gazze'ye yönelik olasılıklardan biri olduğunu söylemişti.

Bu açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Eliyahu'yu kabine toplantılarından süresiz olarak uzaklaştırmıştı.