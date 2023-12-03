ABD'den İsrail'e uyarı: Filistinli sivilleri korumazsanız stratejik yenilgiye uğrarsınız Savunma Bakanı Austin, "Şehir savaşında ancak sivilleri koruyarak kazanabilirsiniz" dedi. ABD hükümeti, İsrail'in yeni bir kitlesel göçe yol açmaması gerektiğini söyledi.

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ölümcül saldırılarına açık desteğiyle bilinen ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Tel Aviv'i bu kez uyardı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail'in, Gazze'deki Filistinli sivilleri korumadığı takdirde "stratejik yenilgi" riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in insani aranın sona ermesinden sonra Gazze'nin güneyine yapmayı planladığı operasyonlarda 'sivil kayıpları ve sivil güvenliği hesaba katması' gerektiği belirtilmişti.

İsrail'e 'stratejik yenilgi' uyarısı

Kaliforniya'da konuşan Austin, "Bu tür mücadelelerde ağırlık merkezi sivil halktır." derken, devamında uyardı:

Eğer onları düşmanın kollarına atarsanız, taktiksel zaferi stratejik yenilgiyle yer değiştirmiş olursunuz.

Biden: Kitlesel göçe yol açmayın

Kameralar önünde Tel Aviv'i destekleyen Biden ve diğer üst düzey Amerikalı yetkililer, İsrailli mevkidaşlarını, Gazze'nin kuzeyinde yaşanan kitlesel göçe benzer durumlara imza atmaktan kaçınmaları gerektiği konusunda uyardığı belirtiliyor.

Savunma Bakanı Austin ve diğer ABD askeri yetkilileri, Washington'ın Irak'ta DEAŞ'a karşı yürüttüğü yoğun şehir çatışmalarından alınan derslere atıfta bulundu.

"Şehir savaşında ancak sivilleri koruyarak kazanabilirsiniz"

"Hamas gibi DEAŞ da kentsel alanlara derinlemesine yerleşmiş durumda." diyen Austin, şu ifadeleri kullandı:

DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyon, en zorlu savaşlarda bile sivilleri korumak ve insani koridorlar oluşturmak için çok çalıştı.



Buradan alınacak ders şu ki, şehir savaşında ancak sivilleri koruyarak kazanabilirsiniz.

Blinken: İsrail planları benimle paylaştı

Financial Times'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail'in sivilleri nasıl koruyacağına ilişkin planlarını kendisiyle paylaştığını kaydetti.