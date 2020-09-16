ABD'den İsrail'le anlaşma öncesi Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediyesi

Trump'ın damadı ve danışmanı olarak bilinen Jared Kushner, Beyaz Saray'da BAE, İsrail ve Bahreyn arasında imzalanancak anlaşmaya saatler kala Bahreyn Kralı İsa Al Halife'ye Tevrat hediye etti

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar, dün Beyaz Saray'da imzalandı.

ABD Başkanı Donald Trump, imza sonrası yaptığı açıklamada başka Arap ülkelerinin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını belirterek, "İsrail, BAE ve Bahreyn karşılıklı büyükelçiler atayacaklar, turizmden ticarete, sağlıktan güvenliğe kadar geniş yelpazedeki sektörler de güçlü iş birlikleri ve ortaklıklar kurmaya başlayacaklar." dedi.

BAHREYN KRALI'NA TEVRAT

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve siyasi danışmanı olarak da bilinen Jared Kushner, İsrail ile Beyaz Saray'da imzalayacakları anlaşmaya saatler kala, İsrail'e yanaşan Bahreyn Kralı Al Halife'ye Tevrat hediye etti.