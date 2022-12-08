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    ABD’den Kuzey Kore açıklaması: Müzakereye hazırız

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un ile ilgili, "Ön koşulsuz müzakereye hazırız, tatbikatlarımız sürecek" dedi.
    • 08.12.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:19
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    ABD’den Kuzey Kore açıklaması: Müzakereye hazırız

    Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerginlik, Kore Yarımadası ve çevresinde gerçekleştirilen karşılıklı askeri tatbikatlar nedeniyle devam ederken, Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi.

    ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, bir çevrimiçi basın toplantısında yaptığı açıklamada, Pyongyang’a yönelik baskıyı sürdürmek için tüm müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalıştıklarını ifade etti.

    "Müzakereye istekliyiz"

    Kuzey Kore liderine atıfla, "Açıkçası, yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması için ileriye dönük diplomatik çözümü bulmaya çalışmak üzere Kim Jong-un ile ön koşulsuz müzakereye istekli olduğumuzu söyleyebilirim. Bu teklif hala geçerli." diyen Kirby, buna rağmen Pyongyang’ın Washington’un teklifine tepkisiz kaldığını vurguladı.

    ABD’den Kuzey Kore açıklaması: Müzakereye hazırız #1

    Tatbikatlar sürecek

    Kirby, müzakere teklifine rağmen potansiyel Kuzey Kore tehdidine karşı askeri olarak hazır olunması gerektiğinin altını çizerek, "Bölgede hem kendi çıkarlarımızı hem de müttefiklerimiz olan Japonya ve Güney Kore’nin çıkarlarını savunmak için ihtiyaç duyduğumuz tüm savunma yeteneklerine sahip olduğumuzdan emin olmaya devam edeceğiz. Müttefiklerimizle aramızda daha fazla ikili-üçlü tatbikatlar, üçlü bir koordinasyon gördünüz. Bütün bunlar devam edecek." şeklinde konuştu.

    ABD’den Kuzey Kore açıklaması: Müzakereye hazırız #2

    Bölgede gerilim artmıştı

    Kuzey Kore’nin silah programına yeniden hız kazandırmasının ardından ABD, bölgedeki müttefikleri Güney Kore ve Japonya ile bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirmiş, Pyongyang yönetimi ise "provokasyon" olarak nitelendirdiği tatbikatlara son verme çağrısında bulunmuştu.

    ABD’den Kuzey Kore açıklaması: Müzakereye hazırız #3


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