ABD'den Maraş açılımı yorumu

Maraş'ın KKTC toprağı olduğu gerçeğini görmezden gelen Washington yönetimi, açılımdan vazgeçilmesini istedi.

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Maraş açılımı, Avrupa'nın yanı sıra ABD'yi de rahatsız etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de yaptığı açıklamada, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacak." ifadesini kullanmıştı.

"TÜRKİYE MARAŞ AÇILIMINDAN VAZGEÇSİN"

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Maraş bölgesinin yüzde 3,5'una tekabül eden bölümünün açılmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin Maraş açılımından vazgeçmesi gerektiğini savunan Nuland, "Kıbrıs'a barış ve istikrarı sadece Kıbrıslıların öncülüğünde, iki bölgeli, iki toplumlu bir sürecin getireceğine inanıyoruz." dedi.

ABD'NİN MARAŞ RAHATSIZLIĞI

Nuland, Maraş'ın açılmasına ilişkin kararın "provokatif" ve "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü.

Amerikalı yetkili, "kararın geri alınmasını Türk yetkililere aktardığını" söyledi.

MARAŞ, KKTC TOPRAĞI

Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Maraş konusunda gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Bakanlığın açıklamasında, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır." denildi.

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