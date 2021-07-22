Euro
10.091
-0.09%
Dolar
8.5545
-0.05%
Altın
494.81
-0.33%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
274.541
3.13%
EXEN Coin
24.93
-0.99%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    ABD'den Maraş açılımı yorumu

    ABD'den Maraş açılımı yorumu

    Maraş'ın KKTC toprağı olduğu gerçeğini görmezden gelen Washington yönetimi, açılımdan vazgeçilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 09:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Maraş açılımı, Avrupa'nın yanı sıra ABD'yi de rahatsız etti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'de yaptığı açıklamada, "Maraş'ta hayat yeniden başlayacak. Mülkiyet haklarına riayet edilerek yürütülen çalışmalar ışığında artık Maraş'ta herkesin yararına olacak yeni bir dönemin kapıları açılacak." ifadesini kullanmıştı.

    "TÜRKİYE MARAŞ AÇILIMINDAN VAZGEÇSİN"

    ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşarı Victoria Nuland, Maraş bölgesinin yüzde 3,5'una tekabül eden bölümünün açılmasını değerlendirdi.

    Türkiye'nin Maraş açılımından vazgeçmesi gerektiğini savunan Nuland, "Kıbrıs'a barış ve istikrarı sadece Kıbrıslıların öncülüğünde, iki bölgeli, iki toplumlu bir sürecin getireceğine inanıyoruz." dedi.

    ABD den Maraş açılımı yorumu #1

    ABD'NİN MARAŞ RAHATSIZLIĞI

    Nuland, Maraş'ın açılmasına ilişkin kararın "provokatif" ve "kabul edilemez" olduğunu öne sürdü.

    Amerikalı yetkili, "kararın geri alınmasını Türk yetkililere aktardığını" söyledi.

    MARAŞ, KKTC TOPRAĞI

    Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Maraş konusunda gelen açıklamalara tepki gösterdi.

    Bakanlığın açıklamasında, "Kapalı Maraş, KKTC toprağıdır ve her devlet gibi devletimizin de kendi toprakları üzerinde mutlak egemenliği vardır." denildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maraş'ta hayat yeniden başlayacak ViDEO

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir