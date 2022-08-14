ABD'den Orta Doğu iddialarına yanıt: Hiçbir yere gitmiyoruz

Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, ABD olarak 'hayati bir ortak' olduklarını söyledi. Biden'ın temsilcisi, Orta Doğu'daki etkinliklerinin azalmadığını savundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın ziyaretinden bir ay sonra, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta Riyad'a gitmesi bekleniyor.

Pekin'den en üst düzeyde yapılması planlanan ziyaretle ilgili olarak, ABD'nin Orta Doğu'da etkisinin azaldığı şeklinde tartışmalar başladı.

"ABD'nin Orta Doğu'daki etkisi azalıyor" iddiası

Hem Pekin ve hem de Riyad, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmeye çalışıyor.

Biden yönetimi, Şi'nin Suudi Arabistan'a yapacağı ziyaretin Washington'un Orta Doğu'daki etkisinin azaldığına işaret ettiği yönündeki iddialara karşı çıktı.

"Hiçbir yere gitmiyoruz"

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, diğer küresel güçlerin diplomatik ziyaretlerini beklediklerini, ancak ABD'nin temmuz ayında Biden'ın ziyaretinin ardından bölgeye olan bağlılığını dile getirdiğini söyledi.

CNBC’ye konuşan Lenderking, "Başkanın bölgeye getirdiği en önemli mesaj, ABD'nin hiçbir yere gitmediğidir." dedi.

Biden'ın temsilcisi: Hayati bir ortağız

"ABD'nin sadece Suudi Arabistan için değil, bölgedeki tüm ülkeler için hayati bir ortak" olduğu şeklindeki görüşünü ortaya atan Lenderking, "Amerika, ülkelere ve onların güvenliğine destek oluyor. Bu bir Amerikan önceliği." diye ekledi.