ABD'den Remdesivir hamlesi: 3 aylık stokunu satın aldılar

Trump yönetiminin, Koronavirüs tedavisinde kullanılan "Remdesivir" adlı ilaca ait tüm stokları satın aldığı iddia edildi.

The Guardian gazetesinin internet sitesindeki habere göre, koronavirüs tedavisinde kullanılan Remdesivir'e ait 3 aylık stokun ABD tarafından satın alındığı ileri sürüldü.

500 BİN DOZUN ÜZERİNDE

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 500 bin dozun üzerinde Remdesivir satın aldığı, bu miktarın, ilacı üreten firmanın temmuz ayı üretim kapasitesinin tamamına, ağustos ve eylül üretim kapasitesinin de yüzde 90'ına denk geldiği belirtildi.

DİĞER ÜLKELERE İLAÇ KALMADI

Yapılan satın alımla ilaca ihtiyaç duyan diğer ülkelerin 3 ay boyunca bunu tedarik edemeyeceğine dikkat çekilen haberde, ABD'nin ilaç üzerindeki tek taraflı eyleminin derin endişe uyandırdığı kaydedildi.

Trump, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA), koronavirüs tedavisi için Remdesivir'e "acil durum onayı" verdiğini duyurmuştu.





EBOLA İÇİN GELİŞTİRİLMİŞTİ

İlk olarak Ebola tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen, hayvanlar üzerinde yapılan denemelerde SARS ve MERS koronavirüslerine karşı etkili olduğu tespit edilen Remdesivir'in, koronavirüs hastalarının tedavi sürecini 15 günden 11 güne düşürme yönünde fayda sağladığı bildirilmişti.

Geliştirilen antiviral ilaç, virüsün hücre içinde üremek için ihtiyaç duyduğu bir enzimi hedef alarak virüsün çoğalma yeteneğini sekteye uğratıyor.