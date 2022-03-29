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    ABD'den Rusya açıklaması: Savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken resmi ziyaret için geldiği Fas’ta Rusya’ya savaşı durdurması, askerlerini çekmesi çağrısı yaptı.
    • İHA
    • 29.03.2022 - 19:18
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    ABD'den Rusya açıklaması: Savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Fas’ın başkenti Rabat’ta Faslı mevkidaşı Nasır Burita ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

    Rusya’nın şimdiye kadar Ukrayna’da “acımasızca muamelede” bulduğunu vurgulayarak, “Rusya'nın saldırıları Ukraynalı çocukların yerinden etti. Şimdi artık bu saldırıyı bitirmeli, askerlerini geri çekmeli ve müzakerelere alan açmalıdır” dedi.

    "RUSYA'NIN ŞU ANA KADAR SAVAŞI DURDURMAK İSTEDİĞİNE DAİR HİÇBİR BELİRTİ YOK"

    Ukraynalıların savaşın gölgesinde müzakerelere başlayabilecek cesarette olduklarına vurgulayan Blinken, “Ancak Rusya'nın şu ana kadar savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok.” ifadelerini kullandı.

    "DÜNYADA BİRÇOK ÜRÜNÜN TEDARİKİNİN ASKIYA ALINMASININ ARKASINDA RUSYA VAR"

    Blinken, “Rusya'nın Ukrayna hakkında ne söylediğine değil ne yaptığına bakıyoruz. Dünyadaki birçok ürünün tedarikinin askıya alınmasının arkasında Rusya var” dedi.

    Orta Doğu turu kapsamında İsrail’deki Necef Zirvesi’ne katılan Blinken, dün akşam Fas’a gelmişti. Blinken’in Fas ziyareti yarın sona erecek.

    ABD den Rusya açıklaması: Savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok #1

    ABD den Rusya açıklaması: Savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok #2

    ABD den Rusya açıklaması: Savaşı durdurmak istediğine dair hiçbir belirti yok #3


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