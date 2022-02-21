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    ABD'den Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı

    ABD'den Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk'a yaptırım kararı

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı 2 bölge ile ticari ilişkilerin yasaklanacağı duyuruldu.
    • AA
    • 21.02.2022 - 23:44
    • Güncelleme : 21.02.2022 - 23:58
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Lugansk ve Donetsk ayrılıkçı bölgelerinin tek taraflı bağımsızlıklarını tanıdığını açıkladı.

    Bu açıklama ile Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim yeni bir boyut kazandı.

    Rusya; Avrupalı bazı ülkeler, AB, NATO ve ABD'den tepkiyle karşılaştı.

    ABD'DEN YAPTIRIM ADIMI

    Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi.

    Açıklamada ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk ile ticari ilişkilerin yasaklayacağı duyuruldu.

    TİCARİ İLİŞKİLER YASAKLANACAK

    Açıklamada, "Biden, Rusya'nın "bağımsızlığını tanıdığını" açıkladığı iki bölge ile ABD'li kişi ve kurumların ticari ve finansal ilişkilerini yasaklayan bir kararname yayınlayacak." denildi.

    ABD den Rusya nın tanıdığı Donetsk ve Luhansk a yaptırım kararı #1


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