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    ABD'den Rusya'ya: Ukrayna sınırındaki askerler geri çekilmeli

    ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna sınırındaki askerlerinin geri çekilmesini istedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.02.2022 - 18:54
    • Güncelleme : 01.02.2022 - 19:02
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    ABD'den Rusya'ya: Ukrayna sınırındaki askerler geri çekilmeli

    Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

    Görüşmede Rusya-Ukrayna arasındaki kriz konuşuldu.

    UKRAYNA SINIRINDAKİ ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ

    Blinken, Rus mevkidaşından Ukrayna sınırındaki askerlerini derhal geri çekmesini istedi.

    ABD den Rusya ya: Ukrayna sınırındaki askerler geri çekilmeli #1


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