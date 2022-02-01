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- ABD'den Rusya'ya: Ukrayna sınırındaki askerler geri çekilmeli
ABD'den Rusya'ya: Ukrayna sınırındaki askerler geri çekilmeli
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Ukrayna sınırındaki askerlerinin geri çekilmesini istedi.
- Haber Merkezi
- 01.02.2022 - 18:54
- Güncelleme : 01.02.2022 - 19:02
Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.
Görüşmede Rusya-Ukrayna arasındaki kriz konuşuldu.
UKRAYNA SINIRINDAKİ ASKERLERİNİ GERİ ÇEKMESİNİ İSTEDİ
Blinken, Rus mevkidaşından Ukrayna sınırındaki askerlerini derhal geri çekmesini istedi.