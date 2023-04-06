ABD'den Tayvan'a açık destek: Silah satışına devam etmeliyiz Tayvan lideriyle görüşen Temsilciler Meclisi Başkanı McCarthy, "Silah satışlarının Tayvan'a zamanında ulaşmasını sağlamalıyız" dedi.

AA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Tayvan lideri Tsai Ing-wen ile görüştü.

Görüşme, Kaliforniya'daki Ronald Reagan Başkanlık Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

"Başkanı ağırlamak benim için onur"

Tsai ile çektirdiği fotoğrafı paylaşan McCarthy, "Amerika ile Tayvan halkı arasındaki dostluk hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Başkanı ağırlamak benim için bir onurdur." dedi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan McCarthy, Orta Amerika ülkeleri ziyareti sonrası ABD'ye "transit" olarak gelen Tsai ile bir araya gelmekten gurur duyduğunu belirtti.

McCarthy, iki ülke arasındaki bağların hiçbir zaman şimdiki kadar güçlü olmadığını düşündüğünü belirterek, Tsai'nin bu kapsamdaki rolünü vurguladı.

"Tayvan küresel bir lider"

"Tayvan, başarılı bir demokrasi, gelişen bir ekonomi ve sağlık ve bilimde küresel bir liderdir." diyen McCarthy, iki ülke ve halkları arasındaki ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini ve bu kapsamda "yükümlüklerini yerine getireceklerini" vurguladı.

McCarthy, Tayvan ve Amerika halkları arasındaki dostluğun özgür bir dünya için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şöyle dedi:

(Tayvan ve Amerika halkları arasındaki dostluk) ekonomik özgürlük, barış ve bölgesel istikrarı korumak için kritik öneme sahiptir.

"Tayvan'a silah satışına devam etmeliyiz"

Ayrıca, görüşmeye katılan bir grup Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri ile basın açıklaması yapan McCarthy, Tayvan'a desteğinin önemini vurguladı:

Tayvan'a silah satışına devam etmeli ve bu satışların Tayvan'a zamanında ulaşmasını sağlamalıyız.



İkinci olarak, özellikle ticaret ve teknoloji alanında ekonomik işbirliğimizi güçlendirmeliyiz. Üçüncüsü, ortak değerlerimizi dünya sahnesinde tanıtmaya devam etmeliyiz.

"Niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil"

Pekin yönetimi ile gerilimin tırmanmasına neden olmakla ilgili bir endişesi olup olmadığına ilişkin soruya McCarthy, "Hayır, niyetimiz gerilimi tırmandırmak değil." yanıtını verdi.

McCarthy, barıştan yana olduklarının altını çizerek, demokrasi ve özgürlük vurgusu yaptı. Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceğiyle ilgili sorulara McCarthy, henüz böyle bir planın gündemde olmadığını ancak olmayacağı anlamına da gelmediği yanıtını verdi.

Olası Tayvan ziyaretini yalnız değil her iki partiden de temsilcilerle yapabileceğini söyleyen McCarthy, "Çin, bana nereye gidebileceğimi veya kiminle konuşabileceğimi söyleyemez." şeklinde konuştu.

Macron'un Çin ziyareti

McCarthy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Çin ziyaretiyle ilgili ise söz konusu ziyareti desteklediklerini vurguladı.

Temsilciler Meclisi Başkanı, Macron'un ziyaretinde, Rusya-Ukrayna savaşı ve demokrasiyle ilgili doğru mesajların yanı sıra Tsai'nin ABD Kongresi üyeleriyle buluşmasının olumlu olduğuna dair mesajlar vermesini umduğunu söyledi.

Ukrayna'daki savaşı Tayvan'daki durum için örnek gösteren McCarthy, caydırıcılığın sağlanması ve kendilerini savunabilmeleri için Tayvan'a silah temin etmenin önemli olduğunu vurguladı.

McCarthy ayrıca, ABD semalarında uçan casus balonla ilgili gelişmeleri de yakından takip ettiklerini, neler olduğuna bağlı olarak bu eylemin farklı sonuçları olabileceğini ifade etti.

Milletvekilleri de Tayvan'ın bölgesel önemi ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine vurgu yaptı.

Tsai'den özgürlük ve birliktelik vurgusu

Tayvan lideri Tsai de McCarthy ve Kongre üyelerine teşekkürlerini ileterek, bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti paylaştı.

ABD'nin desteğinin Tayvan'ın izole edilmemesi için önemli olduğunu vurgulayan Tsai, diğer yandan barış ve demokrasinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tsai, iki ülke ilişkilerine katkısından bahsettiği Reagan'ın, "Özgürlüğün yok olması, hiçbir zaman bir nesil kadar uzak değildir." ifadesini hatırlattı ve özgürlük için mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"Tayvan halkının özgür ve açık bir toplumda gelişmeye devam edebileceği barışçıl statükoyu savunma taahhüdünü yineledim." diyen Tsai, Tayvan'ın savunma yeteneklerini geliştirecek işbirlikleri başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve ülkesinin uluslararası topluma anlamlı katılımına verdikleri destek için ABD'ye teşekkür etti.

Tsai, "Birlikte olduğumuzda daha güçlüyüz." ifadesini kullandı. Tayvan lideri, ülkesinin dünya için güvenilir bir ortak, Hint-Pasifik'te istikrar için bir mihenk taşı ve iyilik için bir güç olmaya çalıştığını aktardı.

Tsai'nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, 10 günlük Orta Amerika turu kapsamında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi ziyaretler gerçekleştirdi.

Çin Devlet Konseyine bağlı Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Cu Finglien, "Eğer Tayvan lideri Tsai, McCarthy ile buluşursa bu 'tek Çin' ilkesini ihlal eden bir provokasyon olur. Bu durumda kararlı karşı tedbirler alırız." ifadesini kullanmıştı.

Eski ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 5 Ağustos 2022'de Tayvan'ı ziyaret etmiş, bunun üzerine Çin, Ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenlemişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.