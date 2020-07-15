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    ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit

    ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, TürkAkım projesinde yer alan ülkelere projeden çekilme çağrısı yaparak, 'Çekilmezseniz sonuçları olur' ifadelerini kullandı.
    • AA
    • 15.07.2020 - 18:15
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    ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'dan gelen doğal gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyan Türk Akımı projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

    "PROJEDEN HEMEN ÇIKIN, YA DA RİSKLERİ GÖZE ALIN"

    Rusya’ya fayda sağlayan projelerde yer alındığını vurgulayan Pompeo, destek veren katılımcıları uyardı.

    Pompeo, “Projeden hemen çıkın ya da ortaya çıkacak riski göze alın” açıklamasında bulundu.

    ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit #1

    OCAK AYINDA BAŞLANMIŞTI

    TürkAkım projesi, Rusya’dan başlayıp Karadeniz üzerinden Türkiye’ye aktarılan doğal gaz boru hattı projesidir.

    Resmi açılışı Ocak ayında yapılan proje kapsamında Rusya’dan Avrupa’ya 1.3 milyar metreküp doğazgaz taşındı.

    Her bir hattı 15,75 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz kapasitesi bulunan TürkAkım’ın ilk hattı Türkiye’ye gaz akışı sağlarken, ikinci hat üzerinden Avrupa’ya gaz taşınıyor.

    ABD'den TürkAkım projesi üyelerine tehdit #2

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