ABD'den Türkiye açıklaması: Tom Barrack'tan iddilara red

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, geçtiğimiz günlerde Suriye’nin kuzeyinde, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adı altında faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG’nin elebaşı Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Abdi) ile görüşme gerçekleştirmişti.

Barrack'tan yaptığı görüşmeye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

BARRACK'IN ZİYARETİ TEPKİ ÇEKTİ

CENTCOM (ABD Merkez Komutanlığı) komutanı Brad Cooper ile birlikte Haseke ziyaretinden paylaştığı karede duvarda asılı olan haritada Hatay’ı Suriye toprağı olarak gösterilmesi nedeniyle yoğun tepki çeken Barrack, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve Haseke'yi ABD ve Türkiye'nin çıkarlarını korumak için ziyaret ettiğini vurguladı.

"TÜRKİYE VE ABD'NİN STRATEJİK ÇIKARLARI AÇISINDAN KRİTİK ÖNEME SAHİPTİR"

Barrack açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi olarak, Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Suriye Hükûmeti arasında 10 Mart Mutabakatı’nın uygulanmasındaki ilerlemeyi kolaylaştırmak ve izlemek amacıyla bir arabulucu sıfatıyla Haseke’yi ziyaret ettim.



Bu mutabakat yalnızca Suriye’nin istikrarı ve güvenliği için değil, aynı zamanda hem Türkiye’nin hem de Amerika Birleşik Devletleri’nin stratejik çıkarları açısından da kritik öneme sahiptir.

"HİÇ BULUNMADIĞIM BİR TOPLANTI ODASI"

Haseke’deki temaslarımı tam bir şeffaflık içinde ve bölgesel istikrarı, terörle mücadele koordinasyonunu ve insani yardıma erişimi teşvik etme ruhuyla yürüttüm ki bunların tümü doğrudan Türkiye’nin güvenlik ve ekonomik çıkarlarına hizmet etmektedir.

"İDDİALAR ASILSIZ, SUÇLAMALAR SAÇMALIKTIR"

Ziyaretin Türkiye’nin ulusal çıkarlarını veya toprak bütünlüğünü zedeleyen faaliyetler içerdiği yönündeki her türlü iddia tamamen asılsızdır. Hiç görmediğim bir haritanın, hiç bulunmadığım bir toplantı odasında yer almasının Türkiye’nin çıkarlarını zayıflattığı yönündeki suçlamalar ise tamamen saçmalıktır.



Misyonum ve hâlâ da öyle sınır ötesi tehditleri azaltan, iş birliğine dayalı mekanizmaları geliştiren ve bölgesel barış ile yeniden inşayı destekleyen çabaları ilerletmeye odaklanmıştır."

NE OLMUŞTU?

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Suriye'nin kuzeyinde SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin elebaşlarından Ferhad Abdi Şahin ile görüşmüştü.