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    ABD'den Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım

    ABD Senatosu, Rusya ile savaşta olan Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardımı içeren bütçe tasarısını onayladı.
    • AA
    • 11.03.2022 - 23:34
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    ABD'den Ukrayna'ya 13.6 milyar dolarlık yardım

    Senato Genel Kurulunda Ukrayna'ya yardım paketini de içeren ve hükumetin 30 Eylül'e kadar fonlanmasını sağlayan 1,5 trilyon dolarlık bütçe tasarısı, 31 senatörün "hayır" oyuna karşılık 68 senatörün "evet" oyu ile kabul edildi.

    Ukrayna'ya 13,6 milyar dolarlık yardım paketi kapsamında, Ukrayna'ya askeri yardım ve yurt dışına kaçmak zorunda kalan Ukraynalı mültecilerin destelenmesi maddeleri yer alıyor.

    Beyaz Saray, ay başında Senatoya gönderdiği mektupta Ukrayna yardımları konusunda ek fon talep etmişti.

    ABD den Ukrayna ya 13.6 milyar dolarlık yardım #1

    İSRAİL'E DEMİR KUBBE İÇİN 1 MİLYAR DOLAR

    Öte yandan bütçe tasarısının içinde İsrail'in hava savunma sistemi "Demir Kubbe'nin" yenilenmesi için 1 milyar dolarlık fon da onaylanmış oldu.

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Demir Kubbe konusunda Beyaz Saray ile Kongre arasında uzun zamandır süren görüşmelerin nihayetlendirilmesinden memnun olduğunu belirtti.

    Söz konusu bütçe tasarısı yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.


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