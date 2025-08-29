ABD'den Ukrayna'ya 825 milyon dolarlık silah satışı

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Ukrayna'ya askeri satış onayına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna hükümetine tahmini maliyeti 825 milyon dolar olan 'Havadan Teslim Mühimmat' ve ilgili teçhizatın olası satışını onaylayan bir karar aldı" denildi.

Ukrayna'nın 3 bin 350 adet Uzun Menzilli Saldırı Mühimmatı füzesi ve bu sistemlerle uyumlu Küresel Konumlandırma Sistemleri gibi ekipmanlar talep ettiği belirtilen açıklamada satışın gerçekleşmesi için gerekli resmi bildirimin ABD Kongresi'ne iletildiği aktarıldı.

Satış kapsamında ayrıca füze konteynerleri, yedek parçalar, destek ekipmanları, yazılımlar, teknik dokümanlar, eğitim ve lojistik malzemelerin de yer aldığı bildirildi.

ABD KONGRESİ'NİN NİHAİ ONAYI VERMESİ GEREKİYOR

Söz konusu satışın bölgedeki 'temel askeri dengeyi' değiştirmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu satış, Avrupa'da siyasi istikrar ve ekonomik ilerlemenin güvencesi olan bir müttefikin güvenliğini artırarak ABD'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" ifadesi yer aldı.

Ukrayna'nın söz konusu satın alımı Danimarka, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerden sağlanan finansman ile ABD'nin Dış Askeri Finansman programı kapsamında gerçekleştireceği kaydedildi.

Satışın tamamlanabilmesi için ABD Kongresi'nin nihai onayı vermesi gerekiyor.