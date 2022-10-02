ABD'den Ukrayna'ya: NATO üyeliğini konuşmanın zamanı değil

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunun başka bir zaman ele alınması gerektiğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Beyaz Saray günlük basın brifinginde ABD'nin dış politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sıllivan Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu da değerlendirdi.

Sullivan, Ukrayna'nın NATO üyeliğinin konuşulması için uygun bir zaman olmadığını söyledi.

"Başvuru başka bir zaman ele alınmalı"

Sullivan, "ABD uzun yıllardır NATO'nun açık kapı politikasını destekliyor. NATO üyeliğine yönelik kararı, 30 müttefik ve katılmak isteyen ülke kendi arasında alır. Ukrayna'ya yardımların en iyi yolunun doğrudan sahaya yardım olduğu görüşündeyiz ve NATO'ya üyelik başvurusu başka bir zaman ele alınmalıdır." dedi.

Kuzey Akım 2'ye yönelik saldırılardan doğrudan Rusya'yı sorumlu tutmadı

Sullivan, Rusya'nın Ukrayna'nın 4 bölgesini ilhak etmesini de kınayarak, Ukrayna'ya yönelik yeni yardımların haftaya açıklanacağını kaydetti.

Kuzey Akım 2 petrol boru hattına yönelik saldırılara da değinen Sullivan, bunun "açık bir sabotaj eylemi" olduğunu belirterek, "Rusya her zaman kendi suçlu olduğunu, bu suçu başkalarının üzerine atıyor. Bunu defalarca gördük. Ancak Kuzey Akım 2 konusunda araştırılması gereken çok fazla nokta var. Fiziki kanıtlar toplanana kadar bunun sorumlusunu açıklamayacağız. Ancak Rusya'nın bu eylemi ABD ya da başka ülkelerin yaptığına ilişkin iddiası kesinlikle yanlıştır." dedi.