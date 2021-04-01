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- ABD'den Ukrayna'ya: Rusya'ya karşı yanınızdayız
ABD'den Ukrayna'ya: Rusya'ya karşı yanınızdayız
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın 'agresifliği' karşısında, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiklerini belirtti.
- AA
- 01.04.2021 - 07:42
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"RUSYA'NIN AGRESİFLİĞİNE KARŞI, UKRAYNA'nIN YANINDAYIZ"
Açıklamada, "Bakan Blinken, Rusya'nın Donbas ve Kırım'da devam eden agresifliği karşısında Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan sarsılmaz bağlılığını yeniden teyit etti." ifadesine yer verildi.
Açıklamaya göre Ukrayna'nın doğusundaki gerginlik konusunda endişesini dile getiren Blinken, hayatını kaybeden Ukraynalı askerler için başsağlığı diledi.