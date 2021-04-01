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ABD'den Ukrayna'ya: Rusya'ya karşı yanınızdayız

ABD'den Ukrayna'ya: Rusya'ya karşı yanınızdayız

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın 'agresifliği' karşısında, ABD'nin Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiklerini belirtti.