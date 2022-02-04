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    ABD'den, Ürdün'e F-16 satışına onay çıktı

    Filosunu güçlendirmek isteyen Ürdün Hava Kuvvetleri, ABD'den 4,21 milyar dolarlık satın alma işlemi gerçekleştirecek.
    • AA
    • 04.02.2022 - 10:00
    • Güncelleme : 04.02.2022 - 10:09
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    ABD'den, Ürdün'e F-16 satışına onay çıktı

    Ürdün'ün ABD'den F-16 talebi karşılık buldu.

    ABD Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'e F-16 Blok 70 serisinin satışına onay verdi.

    4,21 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

    ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ürdün'e tahmini değeri 4,21 milyar dolar olan F-16 C/D Blok 70 uçağı ve ilgili ekipmanlarının satışının onaylanmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

    SATIŞ PAKETİNİN İÇERİĞİ

    Satış onayına ilişkin Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 12 adet F-16C Blok 70 ve 4 adet F-16D Blok 70 uçağı ile 5 yedek motor ve diğer destek ekipmanının yer aldığı kaydedildi.

    Açıklamada, satışın Ürdün'ün güvenliğine önemli katkı sağlayacağı ancak bölgedeki güç dengesini değiştirmeyeceği kaydedildi.

    ABD den, Ürdün e F-16 satışına onay çıktı #1

    SATIŞ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR

    Dışişleri Bakanlığı'nın silah satış onayları sadece ABD yönetimi açısından satışın bir mahzuru olmadığı anlamına geliyor.

    ABD Kongresi'nin 30 iş günü içinde Bakanlığın kararına itiraz etmemesi durumunda, yönetim satışın yapılmasına onay verilen ülke ile satış paketinin içeriği için görüşmelere başlıyor.

    Bu görüşmelerin sonunda ABD, o ülkeye bir teklif mektubu sunuyor. Teklife olumlu yanıt aldığı takdirde de tedarik işlemi gerçekleşiyor.


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