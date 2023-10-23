ABD'den vatandaşlarına acil uyarı: Lübnan'ı terk edin ABD, Lübnan'da bulunan vatandaşlarından öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle hemen ülkeden ayrılmaları istedi.

İHA

ABD'den vatandaşlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı...

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Lübnan'da bulunan ABD vatandaşlarının 'öngörülemeyen güvenlik durumu' nedeniyle hemen ülkeden ayrılmaları istendi.

Açıklamada, "Halen ticari uçuşlar mevcuttur ancak kapasite azalmıştır. Lütfen Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı uçuş seçeneklerini kontrol edin" ifadeleri kullanılarak Lübnan'dan ayrılacakların maddi durumu yetmemesi halinde uçak bileti satın almak için ABD hükümetinden mali yardım kredisine başvuru yapmaları istendi.

Irak'taki diplomatik personele de talimat verilmişti

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Irak'a olan seyahat uyarısı da seviye 4'e yükseltilmiş, ABD vatandaşları Irak'a seyahat etmemeleri konusunda uyarılmıştı.

Açıklamada terörizm, adam kaçırma, silahlı çatışma, iç karışıklıklar ve Irak Misyonu'nun ABD vatandaşlarına destek sağlama kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle söz konusu seyahat uyarısının yayınlandığı ifade edilmişti.

ABD personeline ve çıkarlarına yönelik artan güvenlik tehditleri nedeniyle geçtiğimiz cuma günü Bağdat Büyükelçiliği ve Erbil Konsolosluğu'nda görevli kilit rollerde olmayan personele ve ailelerine ülkeden ayrılmaları yönünde talimat verildiği aktarılmıştı.

Dünya çapında uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı, 19 Ekim'de İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrası Orta Doğu'da birçok ülkede protestoların patlak vermesi ve ABD'nin diplomatik misyonlarının hedef alınmasının ardından nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayınlamıştı.

Bakanlık, yurt dışındaki tüm ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmalarını tavsiye ederek, "Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilimler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemlerinin potansiyelindeki artış nedeniyle Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor" demişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)