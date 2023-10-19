ABD'den vatandaşlarına dünya çapında uyarı: Daha dikkatli olun Nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayımlayan ABD, yurt dışındaki tüm vatandaşlarının daha dikkatli olmalarını tavsiye etti.

İHA

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrası Orta Doğu'da birçok ülkede protestoların patlak vermesi, ABD'nin diplomatik misyonlarının hedef alınmasının ardından ABD, nadir görülen dünya çapında bir uyarı yayımladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, yurt dışındaki tüm ABD vatandaşlarının daha dikkatli olmalarını tavsiye ederek, "Dünyanın çeşitli yerlerinde artan gerilimler, ABD vatandaşlarına ve çıkarlarına yönelik terör saldırıları, gösteriler veya şiddet eylemlerinin potansiyelindeki artış nedeniyle Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki ABD vatandaşlarına daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyor" denildi.

Bakanlık, yurt dışındaki ABD vatandaşlarına turistlerin uğrak yerlerinde dikkatli olmalarını, bilgi ve uyarılar almaları ve yurt dışında acil bir durumda yerlerinin bulunmasını kolaylaştırmak için Akıllı Gezgin Kayıt Programı'na (STE ) kaydolmalarını ve Dışişleri Bakanlığı'nı sosyal medya hesaplarını takip etmelerini istedi.

Lübnan ve İsrail'e yönelik seyahat uyarısı en üst seviyeye çıkarıldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Lübnan ve İsrail'e yönelik seyahat uyarısını en üst seviyeye çıkarmış ve kilit pozisyonlarda görev almayan personelin ve aile üyelerinin söz konusu ülkelerden ayrılmalarına izin vermişti.

Bakanlık, en son Ağustos 2022'de terör örgütü El Kaide lideri Ayman el-Zevahiri'nin öldürülmesinin ardından dünya çapında bir uyarı yayınlamış, El Kaide veya ona bağlı terör örgütlerinin destekçilerinin ABD vatandaşlarına, personeline ve tesislerine saldırmaya çalışabileceği uyarısında bulunmuştu.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)