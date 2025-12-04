ABD'den, Venezuela'daki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Dışişleri Bakanlığının internet sayfasında, Venezuela'yı ziyaret eden veya bu ülkede daimi ikamet eden ABD vatandaşları için, ilki mayıs ayında yayımlanan ve tam bir incelemeden sonra değişiklik yapılmadan yenilenen 4. seviye "Seyahat Etmeyin" uyarısı yeniden paylaşıldı.

ABD'nin 2019 yılında Güney Amerika ülkesinin başkenti Caracas'tan tüm diplomatik personelini çektiği ve bu ülkede bulunan ABD vatandaşlarına acil veya rutin herhangi bir konsolosluk hizmeti sağlanamayacağı hatırlatılan uyarıda, "Venezuela'daki tüm ABD vatandaşlarına ve daimi ikamet sahiplerine derhal ülkeyi terk etmeleri şiddetle tavsiye ediliyor." ifadesi kullanıldı.

"HAKSIZ TUTUKLAMA VE ADAM KAÇIRMA RİSKİ YÜKSEK"

Uyarıda, Venezuela'da kalmaya devam eden ABD vatandaşlarının, "haksız tutuklama, gözaltında işkence, terörizm, adam kaçırma, iç karışıklık ve kötü sağlık altyapısı gibi yüksek risklerle" karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Ayrıca, cinayet, silahlı soygun, adam kaçırma ve araç gaspı gibi şiddet suçlarının Venezuela'da yaygın olduğu kaydedilen uyarıda, polis ve güvenlik güçlerinin, demokrasi yanlısı veya rejim karşıtı gösterilere karşı "acımasız bir baskı uyguladığı" öne sürüldü.

Dışişleri Bakanlığı, yine de bu ülkeye seyahat etme durumunda olanlara, "vasiyetname hazırlamaları, profesyonel koruma ekibi kiralamaları ve tıbbi tahliye sigortası satın almaları" gibi tavsiyelerde bulundu.

"YAKINDA KARADAN DA BAŞLAYACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da 3 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında, Venezuela çevresinde "uyuşturucu taşıyan" teknelere düzenledikleri saldırılara atıf yaparak, "Yakında karadan da (saldırılara) başlayacağız." ifadelerini kullanmıştı.