AB'de 7 ülke, Sinovac aşısı yasağını kaldırdı

33 ülkede kullanılan Sinovac koronavirüs aşısını yasaklayan AB ülkelerinden yedisi, zorunlu olmayan seyahatler için de izin vermeye başladı.

Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı üretilen aşılar, her ülkede uygulanmaya devam ediyor.

Ancak Çin tarafından üretilen Sinovac aşısı, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke tarafından uzun süre kabul edilmedi.

7 ÜLKEDE SİNOVAC KABUL EDİLECEK

Türkiye'de de sık kullanılan Sinovac aşısının AB ülkeleri tarafından zorunlu seyahatler dışında kabul etmemesi, 7 ülke sınırlarında değişti.

AB üyesi olan İspanya, Hollanda, Avusturya, Yunanistan, Bulgaristan, Slovenya ve Finlandiya ülkeleri, aşı sürecini tamamlayan kişilerin zorunlu olmayan seyahatlerine yönelik kısıtlamaları esneterek geçişlere izin çıkardı.

TÜRK VATANDAŞLARI DA GİDEBİLECEK

Türk vatandaşlarının da vize şartlarını yerine getirmek kaydıyla, bu ülkelere ziyaret engeli kalktı.

Yakın süreçte yeni AB ülkelerinin de listeye eklenmesi bekleniyor.

DSÖ ONAYI, KABUL EDİLMESİNİ OLUMLU ETKİLEDİ

Avrupa Birliği, mayısta Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan ya da Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil kullanım listesinde yer alan aşılardan olan üçüncü ülke vatandaşlarının zorunlu haller dışında da AB’ye seyahat edebilmesi yönünde karar verdi.

EMA onaylı aşılar AB ülkelerinde otomatik kabul görüyor. Sinovac’a yönelik yaklaşımda değişikliğin başlamasında ise bu aşının DSÖ listesine girmiş olması etkili oldu.

SİNOVAC 33 ÜLKEDE KULLANILIYOR

Daha önce BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarına onay veren EMA’nın Sinovac’a ilişkin mayıs başında başlattığı ön değerlendirme süreci de sürüyor.

Sinovac aşısı Çin başta olmak üzere Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 33 ülke tarafından kullanılıyor. Vatandaşlarına bu aşıyı yapan AB ülkesi ise yok.